Пенсії для родичів загиблих військових: хто може отримати [ Редагувати ]
Рідні українських військових мають право на отримання пенсії у разі загибелі чи смерті годувальника.
Про це повідомляє Military Media Center.
Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" право на отримання пенсії мають батьки та дружина/чоловік годувальника, що загинув при виконанні службових обов'язків.
Розміри пенсій за військовослужбовців, які загинули при виконанні:
- батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові) 70% заробітної плати загиблого годувальника, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім'ї;
- іншому непрацездатному члену сім’ї (дитині) - у розмірі 70%, двом та більше непрацездатним членам сім’ї (дітям) - по 50%.
Також дана категорія має право на отримання пенсії, якщо вони є особами з інвалідністю або мають право на:
- пенсію незалежно від віку відповідно до ч. 3 ст. 114 Закону № 1058;
- дострокову пенсію за віком;
- пенсію за віком на пільгових умовах;
- пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону.
У разі смерті військовослужбовця, що не пов'язана з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсії мають батьки та дружина (чоловік) годувальника.
Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї.
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