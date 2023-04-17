Рідні українських військових мають право на отримання пенсії у разі загибелі чи смерті годувальника.

Про це повідомляє Military Media Center.

Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" право на отримання пенсії мають батьки та дружина/чоловік годувальника, що загинув при виконанні службових обов'язків.

Розміри пенсій за військовослужбовців, які загинули при виконанні:

батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові) 70% заробітної плати загиблого годувальника, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім'ї;

іншому непрацездатному члену сім’ї (дитині) - у розмірі 70%, двом та більше непрацездатним членам сім’ї (дітям) - по 50%.

Також дана категорія має право на отримання пенсії, якщо вони є особами з інвалідністю або мають право на:

пенсію незалежно від віку відповідно до ч. 3 ст. 114 Закону № 1058;

дострокову пенсію за віком;

пенсію за віком на пільгових умовах;

пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону.

У разі смерті військовослужбовця, що не пов'язана з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсії мають батьки та дружина (чоловік) годувальника.

Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї.