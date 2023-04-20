20 квітня відбудеться перше в цьому році сонячне затемнення. Воно називається гібридним і вважається найрідкіснішим.

Максимальна фаза сонячного затемнення настане 20 квітня о 06:17 за київським часом, його трансляцію можна подивитися онлайн.

Що не можна робити в сонячне затемнення?

Сонячне затемнення має потужну енергетику і може впливати на людей і події. У цей період багато хто стає надто емоційним і збудженим, робить необачні вчинки.

В день сонячного затемнення не радять:

починати що-небудь нове і планувати майбутнє - удача може відвернутися;

ризикувати і приймати кардинальні рішення;

вступати в конфлікти, з'ясовувати стосунки, піддаватися на провокації;

брати в борг, оформлювати кредити;

вирушати в поїздки, переїжджати;

вживати алкоголь.

В цей час радять:

пробачити образи і помиритися;

виконати обіцянки;

повернути борги.

Всі важливі зміни в житті краще відкласти на потім, а поки навести лад у поточних справах.