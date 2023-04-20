Сонячне затемнення 20 квітня: що не можна робити [ Редагувати ]
20 квітня відбудеться перше в цьому році сонячне затемнення. Воно називається гібридним і вважається найрідкіснішим.
Максимальна фаза сонячного затемнення настане 20 квітня о 06:17 за київським часом, його трансляцію можна подивитися онлайн.
Що не можна робити в сонячне затемнення?
Сонячне затемнення має потужну енергетику і може впливати на людей і події. У цей період багато хто стає надто емоційним і збудженим, робить необачні вчинки.
В день сонячного затемнення не радять:
- починати що-небудь нове і планувати майбутнє - удача може відвернутися;
- ризикувати і приймати кардинальні рішення;
- вступати в конфлікти, з'ясовувати стосунки, піддаватися на провокації;
- брати в борг, оформлювати кредити;
- вирушати в поїздки, переїжджати;
- вживати алкоголь.
В цей час радять:
- пробачити образи і помиритися;
- виконати обіцянки;
- повернути борги.
Всі важливі зміни в житті краще відкласти на потім, а поки навести лад у поточних справах.
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