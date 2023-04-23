Окупанти вдарили по Дніпропетровській області за допомогою дрону [ Редагувати ]
Пізно ввечері, 22 квітня, окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою дрону.
Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район. Пізнього вечора вдарили по Марганецькій громаді. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд.
За його словами, на щастя люди не постраждали. Територія удару обстежується рятувальниками та іншими екстреними службами.
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