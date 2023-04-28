У Дніпрі внаслідок нічної атаки окупантів зруйновано приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Три людини постраждали. Про це повідомив голова ОВА Лисак.

Військові з повітряного командування "Схід" збили на Дніпропетровщині 7 крилатих ракет.

58-річного чоловіка та 57-річну жінку в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

У Дніпрі російська ракета зруйнувала будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Його вже загасили.

Також горить будівельна база. Полум'я охопило 400 кв. На цю хвилину його вдалося локалізувати. Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу.