Михайло каже, що відвідував курси тактичної медицини, азами першої допомоги ділилася і мама, яка працювала в лікарні.

Він ішов на війну стрільцем, а після того, як в окопі під Авдіївкою поранили медика, замінив товариша. Михайло Ковбаска врятував двох командирів та кількадесят побратимів. Наш кореспондент Євген Соломін поспілкувався з прикордонником, який поєднує відразу дві військові спеціальності.

Михайло Ковбаска мав досвід військової служби. У 14-му був строковиком у Нацгвардії, а потім за контрактом пішов на Схід. Демобілізувався й обрав цілком цивільну професію. Працював менеджером в одному із великих мережевих гіпермаркетів. 23-го лютого відсвяткував день народження, а 24-го прийшла війна.

Михайло зрозумів, що настав час знову йти до війська.

Михайло Ковбаска, старший бойовий медик Державної прикордонної служби України:

На другий день пішов у військомат, і вже звідти мене забрали в наш 27 прикордонний загін.

Навчання та злагодження було у прискореному форматі, бо всі військові мали досвід АТО. У прикордонному загоні Михайло став стрільцем. Невдовзі вирушив у складі свого підрозділу на Схід. Позиції були неподалік Авдіївки та Мар'їнки.

Тактика росіян на Сході була аналогічною тій, що застосовували в Сирії - нищити все на своєму шляху.

Михайло Ковбаска, старший бойовий медик Державної прикордонної служби України:

Вони як робили? Закидували нас ракетами, мінометами. А потім ішли просто добивати. Сподівалися, що просто добити.

Прикордонники відбили кілька атак росіян та утримали позиції.

Під час чергового російського штурму наших позицій, важке поранення дістав штатний медик.

Михайло Ковбаска, старший бойовий медик Державної прикордонної служби України:

Отримав поранення в ногу, його евакуювали з наших позицій і сталося так, що ініціативу треба було брати у свої руки й ставати медиком. Тому що без медика, ми там нічого не зробимо.

Михайло каже, що відвідував курси тактичної медицини, азами першої допомоги ділилася і мама, яка працювала в лікарні. Першого медичного хрещення на війні чекати довелося недовго - росіяни накрили наші позиції "Градами". Ракети влучили в командний пункт. Були важко поранені обидва командири.

Михайло Ковбаска, старший бойовий медик Державної прикордонної служби України:

Командира й одного, і іншого ранило. Першого досить так суттєво - ми його перев'язали, обкололи, наклали турнікети, ми його виносили. Тому що там лічені хвилини були, і вижив-вижив. І такі хвилини, коли людина стікає крові, лічені хвилини, секунда важлива, яку ти прогавиш.

Так далі Михайло і поєднував 2 військові спеціальності: стріляв у ворога та надавав першу медичну допомогу як старший бойовий медик.

Потім - ротація, Михайло повернувся додому. І наважився освідчитися дівчині, з якою зустрічався 8 років.

Юля, наречена Михайла:

У центрі Мукачева, біля ялинки. Вночі! Якраз в 00. - Що він сказав? - Чи вийду за нього? - Я сказала: так!

Нині прикордонник на злагодженні й готується знову піти на війну. Якщо закохані не встигнуть до відправки на фронт побратися, то зроблять під час нової ротації. Можливо, весілля та перемогу відзначатимуть в один день.