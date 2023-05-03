Швейцарія забороняє використання технологій Huawei у критично важливій інфраструктурі [ Редагувати ]
Національна рада Швейцарії проголосувала за заборону на використання у критично важливій інфраструктурі технологій, які прямо чи опосередковано належать іноземним компаніям, у тому числі китайській Huawei. Про це повідомила пресслужба швейцарського парламенту.
Швейцарія повинна мати нагоду забороняти іноземним постачальникам цифрових компонентів. Національна рада 145 голосами проти 44 підтримала пропозицію Соціалістичної партії, яка побоюється впливу авторитарних держав, таких як Китай.
Рішення про запровадження заборони також мають підтримати у сенаті Швейцарії.
Пропозиція прямо спрямована проти китайського Huawei та самого Китаю. Компанія повинна гарантувати швейцарському уряду свою незалежність від китайського уряду, щоб отримати дозвіл на експлуатацію критично важливої інфраструктури в майбутньому.
У 2019 році Міністерство торгівлі США внесло Huawei до чорного списку, через що компанія більше не змогла купувати американські технології та компоненти. Зокрема втратила доступ до оновлень операційної системи ОС Android, якою оснащені її смартфони.
У березні 2023 року ЗМІ повідомили, що влада Німеччини з міркувань національної безпеки може запровадити заборону на використання обладнання та компонентів Huawei. Аналогічні заходи вжили у Великій Британії та Швеції.
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