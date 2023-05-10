Центр Херсона обстріляли окупанти: через пошкодження будуть перебої з водою [ Редагувати ]
У середу, 10 травня, через обстріл центру Херсона було пошкоджено водогін. Через це в місті деякий час будуть перебої з водопостачанням. Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.
Чергові ворожі атаки Херсона! Унаслідок обстрілів у центрі міста пошкоджено водогін.
Можливо, деякий час у центральній частині Херсона будуть перебої з водопостачанням.
Наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів.
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