У середу, 10 травня, через обстріл центру Херсона було пошкоджено водогін. Через це в місті деякий час будуть перебої з водопостачанням. Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

Чергові ворожі атаки Херсона! Унаслідок обстрілів у центрі міста пошкоджено водогін.

Можливо, деякий час у центральній частині Херсона будуть перебої з водопостачанням.