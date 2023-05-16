Росіяни нанесли 20 ударів по Сумській області: є руйнування та поранений [ Редагувати ]
У вівторок, 16 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Окупанти протягом дня 20 разів обстріляли прикордонні громади.
Про це повідомляє в Telegram Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області. Всього зафіксовано 112 вибухів.
Миропільська громада: зафіксовано скидання боєприпасів ВОГ (4 вибухи) за допомогою БПЛА. Також ворог бив з міномета - 11 вибухів. Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл громади - 5 вибухів. Пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна людина зазнала поранень.
Білопільська громада: ворог бив з міномета - 33 вибухи. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок. Також був обстріл з АГС - 3 вибухи та артобстріл - 8 вибухів.
Юнаківська громада: був обстріл з міномета (4 вибухи).
Середино-Будська громада: росіяни здійснили артилерійський обстріл (14 вибухів).
Хотінська громада: ворог скинув 5 мін.
Великописарівська громада: здійснено обстріл (12 вибухів) з гранатомета та артобстріл - 12 вибухів.
Новослобідська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).
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