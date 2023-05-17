В Херсоні лунають вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Місцеві Telegram-канал
У середу, 17 травня, у Херсоні лунають вибухи. Про це повідомляє suspilne.media.
У регіоні повітряну тривогу не оголошено.
У Херсоні чутно вибухи.
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