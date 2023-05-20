За допомогою дрону-камікадзе росіяни атакували Харків. В результаті удару було пошкоджено будинок.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в заяві.

За даними слідства, 20 травня близько 14:30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе "Ланцет".

В результаті російського удару зафіксовано влучання у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі.