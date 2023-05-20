ЗСУ знищили п'ять ворожих дронів на півдні [ Редагувати ]
Українські військові знищили п'ять російських безпілотників і південних регіонах. Про це повідомило повітряне командування "Південь" у Facebook.
У Миколаївській та Херсонській областях силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено п'ять ворожих БПЛА.
Зокрема, українським воїнам вдалося збити три ударні безпілотники Ланцет, один розвідувальний дрон "Мерлін-ВР" і один розвідувальний БПЛА "Орлан-10".
Також військові оприлюднили фото уламків дронів "Ланцет".
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