Паніка у Бєлгороді. Там досі не можуть нічого зробити з "місцевими повстанцями". Про це повідомив тамтешній губернатор В'ячеслав Гладков.

"Спеціальна воєнна операція по звільненню Бєлгородщини" триває від учора. Звільняти край від путінського режиму взялися "Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії". Бійці повідомляють про нібито захоплення першого полоненого. А місцева влада закликає жителів, які втекли від бойових дій, не повертатися до своїх домівок. Більше подробиць - у матеріалі Ігоря Левенка.

Тепер цікаво наскільки глибоко ця група має на меті пройти…

Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину! У місті лунає сирена! Чи наближається день звільнення Бєлгорода?

Я думаю, що це кінець путінського режиму і взагалі росію чекають дуже великі зміни…

У росіян паніка, вони тікають з Бєлгорода. Україна заявляє "нас там нєт".

Нарешті в цій війні Україна набула справжньої серйозної суб'єктності!

Ранок понеділка на Бєлгородщині почався не з кави. Вояки російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" перетнули кордон РФ і пішли в наступ по території Білгородської області.

Пришло время положить конец! Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка - это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на красной площади. Будьте смілими и не бойтесь, потому что ми возвращаемся домой!

Кордон, який за версією російських чиновників, був "на замку" російські добровольці відчинили просто. І цього разу подалися в дорогу на танках, панцерниках і навіть на гелікоптерах.

Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:

Із іскри розгориться пламя! Можливо, вони мають на меті це. Поки що достеменно невідомо. Що ми знаємо, ми знаємо, що щонайменше один російський прикордонник загинув, є відео підтвердження...

Російський прикордонний пункт "Грайворон" - під контролем добровольців.

Ребята, смотрите, зашли даже без сопротивления. Даже не пытались отбиваться. Вот смотрите - один решил из себя героя построить…Движемся дальше, друзья, освобождать наших от преступного режима…

Тим часом Губернатор Бєлгородщини заспокоює, мовляв, без паніки, все під контролем.

В Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал, нет ни раненых, ни убитих. Сейчас идет массированая информация с распостранением жителям Шебекинского района от Шебекинской администрации эвакуироваться. Это все вранье!

Та заспокійливе від чиновника жителі Бєлгородщини проігнорували. На дорогах -колони автівок. Тікають автобусами. Шукають бомбосховища і губернатору передають "привіт"

Петро Черник, військовий експерт:

Те, що це ляпас персонально путіну, котрий неспроможний утримувати кордон на повному замку, і їхня система захисту кордону розвалюється як картковий будинок, це однозначно так. А отже, вся мілітарна потуга російської федерації і вся потуга їхнього вождя стає під питанням легітимності.

Війна поступово переходить на територію росії. Вперше карта "Діп Стейт" позначила контрольовані російськими добровольцями території як сіру зону.

Олексій Гетьман, військовий експерт:

Якщо так буде поширюватися й далі, то швидше за все ми побачимо зіткнення цих добровольців російської федерації з безпосередньо з регулярними частинами російської армії. Цікаво, яку позицію займуть регулярні частини, може так статися, що регулярні частини якраз і перейдуть на бік цього корпусу. Може так, а може і ні, але навіть якщо не перейдуть, а почнуться бойові зіткнення, то тоді ми можемо констатувати, що в росії почалася громадянська війна…

Добровольці РДК затрофеїли кілька одиниць техніки і спричинили істерику по всій ерефії. Росіяни заявляють, тепер не можуть почуватися спокійно. А українські жартівники створили купу мемів. Пропонують референдум по створенню БНР та Кирила Буданова на місце губернатора.

Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:

Так, в цю гру можна гратися вдвох, мешканці Бєлгородщини побачили, що люди, техніка військова зайшли, захопили, вбили прикордонників і тепер питання -наскільки глибоко вони будуть іти, до якого населеного пункту, поставлять свій прапор і чи будуть вони під свої прапори піддтягувати російських військовослужбовців, які будуть зустрічатися їм на шляху…

За попередньою інформацією, кремлівський режим кинув на ліквідацію прориву щонайменше сили двох бригад. І терміново евакуює ядерні боєприпаси, які зберігалися на базі під Бєлгородом.