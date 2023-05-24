росія солідарна з країнами Заходу в тому, що війна з Україною не повинна бути заморожена. Про це заявив речник путіна Дмитро Пєсков.

Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами.

Пєсков також вважає передчасним говорити про те, який з озвучених іншими країнами планів мирного врегулювання для Росії є кращим. На його думку, зараз "передумов для мирного врегулювання немає".

Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно.

Відповідаючи на питання про готовність кремля до переговорів з Україною, речник путіна заявив:

Вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены.

Американське видання Politico повідомляло, що влада США готується до заморожування конфлікту в Україні. За його даними, у Білому домі не виключають, що бойові дії триватимуть багато років чи навіть десятиліть.

20 травня в адміністрації США заявили, що президент Джо Байден підтримує зусилля інших країн щодо навчання українських пілотів управлінню F-16. Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав навчання українських пілотів посланням росії проти затяжного конфлікту.

Категорично проти заморозки виступає офіційний Київ. Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що жодної угоди "Мінськ-3" не буде. Натомість він запропонував "формулу миру", яка включає виплату росією репарацій, трибунал і повернення до кордонів 1991 року.