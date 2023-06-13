У ніч проти 13 червня російські війська запустили з Каспійського моря крилаті ракети на Київ, сили ППО збили всі цілі противника. Про це повідомила КМВА.

Чергова повітряна атака на столицю. Попередньо, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони.

Наразі інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила.

У Генштабі повідомили, що ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 "шахедами", 1 - знищено нашими захисниками.

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