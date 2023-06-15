Британія, Данія, Нідерланди та США передадуть Україні сотні ракет для систем ППО [ Редагувати ]
Лондон, Копенгаген, Амстердам та Вашингтон уклали партнерство з метою якнайшвидшого забезпечення Києва засобами протиповітряної оборони. Про це йдеться у спільній заяві чотирьох держав, поширеній 15 червня Міноборони Сполученого Королівства.
Ця ініціатива дозволить доставити (Україні - ред.) сотні зенітних ракет малої та середньої дальності та призначені для їх використання системи, щоб захистити ключову національну інфраструктуру та забезпечити успіх контрнаступних операцій найближчих місяців. Постачання техніки вже розпочалось і буде завершено впродовж кількох тижнів.
У ньому наголошено, що Київ відчуває гостру потребу в засобах ППО для відбиття ударів, які завдає росія за допомогою крилатих ракет і безпілотників. Заява приурочена до зустрічі контактної групи з постачання зброї Україні за участю 50 країн, що відбулася в Брюсселі.
Раніше під час зустрічі "Рамштайн" вже було зроблено заяви про те, що ЄС до кінця липня розмістить контракти на виробництво нових боєприпасів для України, а Данія готова розпочати навчання українських пілотів використанню винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Скрюдструп на півострові Ютландія.
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