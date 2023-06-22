На Херсонщині продовжують ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова пресцентру Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Продовжуємо ліквідувати наслідки на Херсонщині. Зараз близько 200 домів залишаються підтопленими на правобережжі. Ми продовжуємо випробовувати профобладнання. Зараз просушується все і найближчим часом плануємо відновлювати електропостачання. Також водоканал займається тим, щоб привести до ладу все обладнання. Вже запускається у нас скважина і там буде подача води. Перший час буде технічна вода йти (близько 2 днів), а потім вже й нормальна вода. Газопостачання теж відновлюється", - зазначив Толоконніков.

Він додав: "Вже й працюють комісії. Вони обстежують оселі, які зазнали руйнувань. З кожним днем води все менше, сміття прибирається все більше. Це завдяки нашим областям та благодійникам, які приїхали та допомагають із різних частин України. Зараз тільки в трьох населених пунктах є підтоплені будинки. Більшість це мікрорайон "Острів", район нафтогавані. Така ситуація на правобережжі зараз".