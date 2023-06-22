Завойовувати розум громадян росії взагалі не потрібно. Адже вони вірять найбезглуздішим фейкам. Чого варта, наприклад, смерть та воскресіння українських командувачів. Двічі - на місяць. Червень взагалі виявився насиченим на ворожі вкиди щодо вищого військового керівництва України.

Для чого це пропагандистам країни-агресорки? З'ясовувала Ольга Жидецька.

Керманич головного управління розвідки українського міноборони Кирило Буданов помер. Такою сенсацією розродилися російські ЗМІ. При чому аж двічі за поточний червень.

Уперше шефа розвідки "ховали" на початку місяця - у "братській могилі" фейків разом із головнокомандувачем Валерієм Залужним. Та одного разу виявилося замало. І ось поповзли версії - одна дивовижніша іншої.

При цьому пропагандисти для достовірності посилалися на неіснуючі статті в українських і західних ЗМІ.

У Національному центрі «"Український дім" розпочали підготовку до похорону "дуже серйозної людини", повідомляють українські медіа. Робітники сказали, що ховатимуть Кирила Буданова, який загинув після недавньої ракетної атаки на ГУР.

Німецьке видання "Stern" із посиланням на анонімне джерело повідомляє, що голова українського ГУР перебуває в комі. За даними журналістів, Буданова намагаються повернути до життя лікарі однієї з клінік у берлінському районі Mitte, але прогнози - вкрай негативні.

Наприкінці травня Кирило Буданов і справді зник з інформаційного простору. Однак напередодні дав кілька інтерв'ю, де жартома повідомив про створення спецзагону безсмертних командувачів - Залужного, Буданова, Бандери, Петлюри й Мазепи.

А також цілком живий і здоровий ввімкнувся наживо до марафону "Єдиних новин". Та прокоментував журналістам своє воскресіння.

Кирило Буданов, керівник ГУ розвідки Міністерства оборони України:

Фейки на те і є фейки, щоб викликати якусь певну реакцію в аудиторії, як-то кажуть. Але це, скажімо так, недопрацьовані фейки. Усі ж розуміли, що зі мною все гаразд.

Цікаво, що навіть після появи свіжих фото, а потім і відео з Кирилом Будановим російські пропагандисти не можуть заспокоїтися.

Як може жива людина на двох різних фото примудритися встати так, щоб не тільки положення пальчиків, але і розташування складок на одязі було абсолютно ідентичним?

І що ви думаєте - три дні підписники Симоньян цілком серйозно обговорюють, яким чином на фото українські спецслужби воскресили Буданова. Під постом близько тисячі коментарів.

- Вочевидь, проблеми зі спиною. Голову не може повертати, тримати рівновагу, звідси таке статичне положення тіла. В кадр завели, поставили, відфоткали швидко і все. - Фото у стилі Post Mortem. Рука права погана. Не жива. - У мене враження, що фотошоп зроблений з фото зверху у лежачому вигляді, погляд у нікуди.

Для чого російській пропаганді такі недолугі фейки? Політологи пояснюють: це такий собі попкорн для невибагливого внутрішнього споживача щоденних новин країни-агресора. Не маючи успіхів на полі бою, вони віртуально знищують помітні українські фігури.

Тарас Загородній, політолог:

Вони чіпляються за будь-яку фантасмагоричну інформацію для того, щоби бачити якийсь вихід з цієї ситуації. Звичайне російське населення, воно теж радіє, як воно думає, якимсь успіхам. Воно ж знаєте, є така приказка - брехня три рази облетить весь світ, поки правда дійде до половини цього шляху, тому що брехня зазвичай сприймається досить добре. А росіяни грамотно вміють робити брехню, у них це дуже добре виходить.

Побічна мета таких вкидів - сіяти паніку і в Україні. Тож аби не допомагати ворогові - варто довіряти інформації лише з офіційних українських джерел.

Та розуміти - нашими Збройними силами керує потужна команда професіоналів і, що б не сталося, окупантам не вдасться змінити наших планів звільнення всієї території країни.