У Кушугумській громаді росіяни обстріляли будинки та підприємство [ Редагувати ]
Двоє людей постраждали від ворожих обстрілів у Запорізькій області. Цієї доби ворог накрив вогнем 23 населені пункти, зокрема Кушугумську громаду. Там пошкоджено чимало будинків та місцеве підприємство. Усі подробиці - в наступному матеріалі
Територію одного з підприємств у Кушугумській громаді російські снаряди перетворили на руїни. Не на камеру власниця фірми розповідає: зерновози були тільки-но з ремонту. Тепер їх уже не відновити.
Анастасія Павлюк, керуюча справами виконавчого комітету Кушугумської селищної ради:
Пошкоджено ангар, пошкоджено автомобілі, які знаходились на території, які зберігались на території. Ну в принципі пошкодження значні на підприємстві, там зараз складаємо акти, будемо підраховувати збитки.
По селищу окупанти вдарили вночі, коли люди вже спали. Дивом минулося без жертв і постраждалих.
Віктор, житель села Кушугумської громади:
Ми з жінкою вискочили із кімнати, вискочили сюди, щоб бігти на гараж, ховатися у погріб, скажімо так, і тут стався такий уже потужний вибух, полетіли вікна, полетіло скло, попадали горшки з квітами.
У будинку Віктора уламками побило дах і шибки. Зараз господар квапиться якомога скоріше залатати дірки. Адже найближчими днями синоптики прогнозують дощі.
Віктор, житель села Кушугумської громади:
Треба перекрити, бо тоді зовсім впаде стеля і буде зовсім біда, те, що наших силах, ми стараємось трошки зробить.
Під час атаки побило й городину, каже Віктор.
Віктор, житель села Кушугумської громади:
Попригинало від вибуху, летіло каміння, летіла земля, оце воно так і пошкодило.
Загалом у селищі пошкоджено зо три десятки будинків. Значних руйнувань немає, а тому треба все якнайшвидше відремонтувати - наголошують посадовці.
Ельдар Юсуфов, начальник сектору комунального забезпечення Кушугумської громади:
Зараз ми взяли техніку нашу, взяли оці листи-OSB, ремонтні пакети, і зараз людям надаємо допомогу, щоб допустім, якщо буде дощ, люди могли накрити, щоб не було пошкоджень.
Самі ж селяни кажуть: росіянам їх ніколи не залякати. Вони все відновлять і знову стануть до роботи.
Віктор, житель села Кушугумської громади:
Це не просто залякування, на великий рахунок це ще і заздрість. Заздрість від того, що сорокамільйонна країна тримається так, що весь світ у захваті.
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