Селяни кажуть: росіянам їх ніколи не залякати.

Двоє людей постраждали від ворожих обстрілів у Запорізькій області. Цієї доби ворог накрив вогнем 23 населені пункти, зокрема Кушугумську громаду. Там пошкоджено чимало будинків та місцеве підприємство. Усі подробиці - в наступному матеріалі

Територію одного з підприємств у Кушугумській громаді російські снаряди перетворили на руїни. Не на камеру власниця фірми розповідає: зерновози були тільки-но з ремонту. Тепер їх уже не відновити.

Анастасія Павлюк, керуюча справами виконавчого комітету Кушугумської селищної ради:

Пошкоджено ангар, пошкоджено автомобілі, які знаходились на території, які зберігались на території. Ну в принципі пошкодження значні на підприємстві, там зараз складаємо акти, будемо підраховувати збитки.

По селищу окупанти вдарили вночі, коли люди вже спали. Дивом минулося без жертв і постраждалих.

Віктор, житель села Кушугумської громади:

Ми з жінкою вискочили із кімнати, вискочили сюди, щоб бігти на гараж, ховатися у погріб, скажімо так, і тут стався такий уже потужний вибух, полетіли вікна, полетіло скло, попадали горшки з квітами.

У будинку Віктора уламками побило дах і шибки. Зараз господар квапиться якомога скоріше залатати дірки. Адже найближчими днями синоптики прогнозують дощі.

Віктор, житель села Кушугумської громади:

Треба перекрити, бо тоді зовсім впаде стеля і буде зовсім біда, те, що наших силах, ми стараємось трошки зробить.

Під час атаки побило й городину, каже Віктор.

Віктор, житель села Кушугумської громади:

Попригинало від вибуху, летіло каміння, летіла земля, оце воно так і пошкодило.

Загалом у селищі пошкоджено зо три десятки будинків. Значних руйнувань немає, а тому треба все якнайшвидше відремонтувати - наголошують посадовці.

Ельдар Юсуфов, начальник сектору комунального забезпечення Кушугумської громади:

Зараз ми взяли техніку нашу, взяли оці листи-OSB, ремонтні пакети, і зараз людям надаємо допомогу, щоб допустім, якщо буде дощ, люди могли накрити, щоб не було пошкоджень.

Самі ж селяни кажуть: росіянам їх ніколи не залякати. Вони все відновлять і знову стануть до роботи.

Віктор, житель села Кушугумської громади: