Зеленський призначив послів у Еквадорі, Антигуа і Барбуді [ Редагувати ]
Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів у Еквадорі, Антигуа і Барбуді. Про це стало відомо з відповідних указів президента.
Республіка Еквадор
Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Перу Полюховича Юрія Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Еквадор за сумісництвом, - йдеться в указі.
Антигуа і Барбуда
Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки Маркарову Оксану Сергіївну надзвичайним і повноважним послом України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом, - зазначається в указі.
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