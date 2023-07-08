Головні уроки цих 500 днів війни й те, як події можуть розвиватися далі, ми попросили озвучити одного з найкращих американських військових експертів, генерала Ходжеса, екскомандувача збройними силами США у Європі. Його прогнози досить оптимістичні, зокрема, генерал впевнений, що Україна здатна повернути Крим, причому досить швидко.

Але що для цього потрібно? Особливий погляд на події - в ексклюзивному інтерв'ю Бена Ходжеса.

Свого часу, коли війна закінчиться, ці 500 днів у шкільних підручниках з історії явно розділять на періоди. Розпишуть дати й хронологію. Ось повномасштабне вторгнення. Ось втеча російських військ від Києва і з півночі. Ось перший контрнаступ, звільнення Харківщини, Херсона. Ось другий - сьогоднішні події… Так колись буде. Але поки триває війна, бойові генерали із реальним досвідом - то й же Бен Ходжес - не вважають правильним покроково розбирати дати, події й етапи. Кажуть, треба скоріше виділити тенденції, зробити уроки, а ще - дивитися не в минуле, а в майбутнє. Спрогнозувати, що треба для перемоги. А те, що вона буде - Ходжес стверджував і у перші дні війни, і впевнений зараз.

Абсолютно! І зараз - ще більше впевненості!

І так, Ходжес все також переконаний, що Україна здатна повернути Крим, при чому не "колись там", а до кінця літа. Але для цього є передумови. І це передача Києву дальнобійної зброї. Тих же "Атакамсів", щодо яких не кажуть ані "так", ані "ні", але генерал сподівається, що це - лише поки що.

Бен Ходжес, командувач військами армії США у Європі (2014-2018):

Я не втрачаю надії, тому що американська адміністрація постійно ухвалює позитивні рішення через кілька місяців після того, як сказали, що ніколи цього не зроблять. Знаєте, процес ухвалення рішень у Вашингтоні дуже повільний, копіткий, поступовий. Це прикро, оскільки відображає той факт, що адміністрація не до кінця впевнена у результаті. Чому вони не можуть публічно сказати: "Ми хочемо перемоги України!". Якби вони сказали це, тоді не було б і виправдань: "Ой, чогось не вистачає"; чи "Ой, "Абрамс" спалює забагато палива", або "Ой, надто довго тренуватися". Усі ці виправдання зникнуть. Але поки цього не сталося, нам доведеться наполягати, наполягати й наполягати, допоки Білий дім не передумає.

Ходжес каже: не треба ілюзій. Вважає, що будь-яка окрема зброя не може стати й не стане "вирішальним переможним фактором", що все має працювати в комплексі. А ще - надходити не тоді, коли "випросили", а у той час, коли цього потребує фронт. Одними з найсерйозніших рішень цих 500 днів війни генерал вважає поставки Україні "Хаймарсів", засобів ППО і танків. Просто каже: їх не треба переоцінювати.

Поставки "Хаймарсів" насправді призвели до того, що росіяни змушені були міняти тактику. Здатність українців використовувати високоточну зброю великої дальності змусила Москву переміщувати склади із боєприпасами вглиб території. Але чи вибило це ґрунт у росіян? Це не вплинуло на результат війни - лише створювало складнощі росіянам, поки вони не зрозуміли, як із цим впоратися. А також вони пробують порушити роботу систем GPS наведення. Сказати, що це змінило "правила гри" на фронті? Не впевнений. Водночас поставки систем протиповітряної та протиракетної оборони однозначно були проривом. Адже це врятувало так багато життів! Але росіяни й тут продовжують запускати ракети по цивільних цілях. Щодо танків. Я вчора бачив свіжі дані, згідно із якими Україна зараз має більше танків, ніж росія! Сотні власних, частину захопили у росіян, а ще великі поставки із Заходу. І це пов'язано: посилення української бронетехніки й величезні втрати, яких зазнала росія. Я вірю, що якби Україна мала засоби для ракетних ударів дальністю до 300 кілометрів - це докорінно змінило б ситуацію! Тому що тоді не залишилось жодної точки, жодної окупованої Росією території, яка була б у безпеці. Жодного штабу, жодного складу! Нічого! Тоді українці могли б дістатися будь-якого місця. Крим був би непридатним для російських сил. Це змінило б хід війни.

Про Крим Ходжес говорить часто і багато. Тому що намагається донести і до американських колег, які зараз служать у Пентагоні, і до європейців, свій найважливіший меседж:

Крим стане вирішальним тереном для цієї війни. Коли Україна звільнить півострів і вижене звідти росіян, то все закінчиться. Росіянам плювати на Донецьк та Луганськ. Якби вони втратили Крим, то, думаю, не було б і великого ентузіазму утримувати Донбас. Крим важливий, тому що це стартовий майданчик для росіян, щоб продовжувати удари всередині України за допомогою авіації, безпілотників і, звичайно, Чорноморського флоту. База в Севастополі дає такі можливості - запускати ракети по цивільних цілях, а також погрожувати всьому, що виходить з Одеси, Херсона чи Миколаєва, а також з Азовського моря. Україна ніколи не буде у безпеці, поки російські війська та російський флот перебувають у Криму. І війна може поновитися через рік чи два після будь-якого врегулювання шляхом переговорів, якщо не буде контролю над Кримом. І українське керівництво знає, що воно не може зупинитися, не може дозволити росії зберегти Крим. І я вважаю, ганьба будь-кому на Заході, хто тисне на Україну, щоб вона відмовилася від Криму заради миру. Це наївно. І це говорять люди, які так само наївно ставляться до росії, які не знають історії й не бачать політичну мапу.

Що стосується українського контрнаступу, то Бен Ходжес за ним спостерігає і посміхається, коли я згадую газетні публікації, в яких американська преса писала, що, мовляв, може і не треба було починати до того як надійдуть F-16?

Бен Ходжес, командувач військами армії США у Європі (2014-2018):

Генерал Залужний та Генштаб мали переконатися, що є умови, що ґрунт хороший і погода сприяє. Вони досить багато дізналися про позиції російських сил, поки погода не дозволяла атакувати, готувалися до контратаки. Щойно виникли умови - все і почалося. Але, знаєте, не можна чекати вічно. Завжди є хиткий баланс. Перечекаєш - дозволиш росіянам зміцнити свою оборону. І водночас не можна змарнувати 4-5 місяців сухої погоди. Тож я думаю, в Україні зробили найкращий вибір щодо строків контратаки - базуючись на тому, що їм відомо. І насправді я залишаюся оптимістом. Я знаю, що деякі люди засмучені або стурбовані, мовляв, як все сповільнюється… Але всі, хто коли-небудь брав участь у реальному бою у складній місцевості, проходив це. Так, ти просуваєшся повільно. І я вважаю, що Генштаб добре виконує свою роботу. І береже життя. Більшість бригад ще навіть не задіяли в бою. Тому тут я оптиміст.

Ну а щодо питання, яке, впевнений, є у кожного - "коли ж закінчиться війна" - у Бена Ходжеса теж є свій прогноз. І він переконаний, що ще 500-т днів може і не знадобитися. Каже, бачить вірогідність закінчити все до грудня.

Бен Ходжес, командувач військами армії США у Європі (2014-2018):

Це залежить від Сполучених Штатів. Все може тривати й тривати, тому що Україна не зупиниться у звільненні території. А росія не зупиниться, поки вона не зазнає поразки, поки її солдатів не виженуть. Але якщо Сполучені Штати серйозно підійдуть до перемоги України, війна завершиться до кінця цього року. Крим звільнять до кінця літа, все закінчилося у дві тисячі двадцять третьому. Але це залежить від того, чи вирішать США - ось вам ударна зброя, ось F-16, ось усе, що вам може знадобитися.

Чи станеться так? Ці 500 днів навчили головному - сподіватися і вірити попри будь-які обставини.