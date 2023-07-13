Борис Джонсон застеріг США від "втоми від України" після саміту НАТО [ Редагувати ]
Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй заяві, що стосувалася результатів саміту НАТО, висловив заклик до Сполучених Штатів Америки продовжувати надавати підтримку Україні. Про це заявив Джонсон у інтервʼю CNN.
Він також зазначив, що "дуже важливо" підтвердити, що Україна рухається по шляху до статусу члена Альянсу. Борис Джонсон наголосив на тому, що "жодних можливих виправдань" не повинно бути для відкладання вступу України до НАТО.
Не може бути жодних виправдань або причин для того, щоб продовжувати возитися і відкладати, - сказав Джонсон.
Він заявив, що "дуже важливо" встановити, що Україна перебуває на шляху до членства в НАТО.
Останнє заперечення, що залишилося, полягало в тому, що це буде провокацією для володимира путіна. Що ж, ми вже бачили, що відбувається, коли Україна не входить до НАТО, - сказав він.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки війна не закінчиться.
по темі
Чекають у Вільнюсі й Володимира Зеленського. Його візит був під питанням буквально до останньої хвилини. Детальніше про очікування України від саміту у Вільнюсі пропонується переглянути матеріали, які ми підготували.
Серед країн НАТО є і група держав, які виступають за передачу запрошення Україні просто цими днями - під час саміту. І кілька скептиків, які вважають, що робити це зарано. Серед них називають і Німеччину і несподівано Сполучені штати. Чи так це насправді?
Сполучені Штати Америки на саміті НАТО у Вільнюс "пошлють позитивний сигнал" щодо членства України в Альянсі
США та Німеччина стикаються зі значним тиском з боку своїх союзників, які вимагають більшої підтримки України
У США не змінили свою позицію щодо вступу України до НАТО, там вважають, що спочатку Київ повинен провести реформи, щоб відповідати стандартам Північноатлантичного Альянсу перед вступом