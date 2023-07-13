Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй заяві, що стосувалася результатів саміту НАТО, висловив заклик до Сполучених Штатів Америки продовжувати надавати підтримку Україні. Про це заявив Джонсон у інтервʼю CNN.

Він також зазначив, що "дуже важливо" підтвердити, що Україна рухається по шляху до статусу члена Альянсу. Борис Джонсон наголосив на тому, що "жодних можливих виправдань" не повинно бути для відкладання вступу України до НАТО.

Не може бути жодних виправдань або причин для того, щоб продовжувати возитися і відкладати, - сказав Джонсон.

Він заявив, що "дуже важливо" встановити, що Україна перебуває на шляху до членства в НАТО.

Останнє заперечення, що залишилося, полягало в тому, що це буде провокацією для володимира путіна. Що ж, ми вже бачили, що відбувається, коли Україна не входить до НАТО, - сказав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки війна не закінчиться.