У Чортківському районі Тернопільської області стіна обвалилась на жінку. Потерпілу госпіталізували та намагались врятувати, проте вона померла.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними поліції, трагедія сталась у Монастириській громаді Тернопільської області. Там 53-річна жінка разом зі своїм чоловіком розбирали старе приміщення. Раптово обвалилась одна із стін. Потерпіла не встигла відскочити та опинилась під завалами. На жінку впала конструкція, вагою майже пів тонни.

Сусідка подружжя викликала медиків. Лікарі госпіталізували жінку до реанімації. За її життя боролись кілька годин, проте потерпіла померла.

У поліції відкрили провадження за статтею 115 ККУ з поміткою "нещасний випадок".