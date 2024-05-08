Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування трагедії на станції фунікулера у Києві, в результаті якої загинув підліток.

Про це повідомило ДБР та ОГП.

Працівнику Управління державної охорони Артему Косову перекваліфікували підозру на тяжчу статтю.

У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення волі. Після ознайомлення стороною захисту, справу буде скеровано до суду, - йдеться у повідомленні.

7 квітня співробітник УДО Артем Косов, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного спяніння, у вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх.

Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до 16-річного Максима Матерухіна та силою штовхнув його у вікно. Хлопець упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.