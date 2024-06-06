Про смерть на фронті - не говорять. Та й для рідних військових тема заповіту бійця або його особисте розпорядження - майже табу. Нагадаю, з початку повномасштабної війни сума виплат на випадок загибелі армійця складає 15 млн гривень. Втім, із середини травня правила щодо спадкоємства набули деяких змін. Нині військові можуть внести в особисте розпорядження імена тих, хто саме отримає кошти. І це не завжди можуть бути близькі родичі. Усе дослідив Євген Лесной.

Військовики на фронті жартують, у тім числі й зі смертю.

Максим, військовослужбовець, ветеран російсько-української війни:

Тебе "забаранять", а ми тебе не витягнемо. І все. Плакали твої 15 лямів.

Максим - штурмовик. З весни 22-го на війні. Після другого поранення ледь вижив. Коли йшов добровольцем, про жодні виплати родині, у разі власної загибелі, не знав.

Максим, військовослужбовець, ветеран російсько-української війни:

Це я дізнався десь після першого поранення. Є така штука, прийняли законопроєкт, що виплачують бійцям полеглим, сім'ям їх, сума 15 млн.

Насправді - це постанова Кабміну України з лютого 2022 року. Близькі родичі полеглого під час бойових дій отримують від держави 15 мільйонів гривень. Двадцять відсотків одразу. Решта протягом 40 місяців. Але офіційні сімейні зв'язки - обов'язкові.

Катерина Шевальє, дружина військовослужбовця:

Насправді ми одружилися, тому що він пішов воювати. Ми як сучасна родина не дуже прагнули якось офіційно узаконювати. Але ми розуміли, що можуть бути різні перепони. Може бути поранення, навіть загибель. І щось мені потрібно буде робити.

Раніше її чоловік уже мав кілька шлюбів.

Катерина Шевальє, дружина військовослужбовця:

Не перший шлюб. У нього зараз вже четверо дітей. Є діти від попередніх шлюбів, які мають також бути забезпеченими, якщо з ним щось станеться.

Тридцять одна тисяча загиблих воїнів за два роки. Це офіційні дані, наголосив президент Зеленський. За кожною смертю - стоїть власна історія. Різні сімейні взаємини. Цивільні шлюби. Усе це не підпадало під дію постанови. Часто треба було доводити сам факт існування родини.

Олександр Самойлович, голова ГО "Родини загиблих героїв захисників України" м. Кам'янське:

Були такі в нас випадки, в нас є такі родини в нашій громадській організації, що вони навіть не встигли одружитися, і, відповідно, ця дівчина, яка кохала його, і він її.

Ярослав Куц, адвокат:

Ця людина, яку військовослужбовець за життя назвав дружиною, є дружина. Навіть не існує відповідного державного акту в органах РАЦСу.

Якщо раніше військовослужбовці не мали змоги обирати тих, хто одержує кошти у разі їхньої загибелі - з середини травня таке право їм надано. Нині армійці самі можуть вказувати, кому та скільки виплатити грошей. Набрала чинності зміна до Постанови Кабміну.

Наталія Ромащенко, нотаріус:

Оцю одноразову грошову допомогу він може чітко вказати, хто має право її отримувати, і він зобов'язаний це вказати у відсотках. Або 100%, або якась 50-30%, яка саме особа має право отримати ці кошти у випадку його смерті загибелі.

Недоторканні - 50 відсотків на так зване перше коло родичів. Решта - право самого військового обрати спадкоємців.

Наталія Ромащенко, нотаріус:

Військовослужбовець має право будь-кого внести в особисте розпорядження. І незалежно від того, на користь кого складено, є захищені особи, які в будь-якому випадку будуть отримувати ці гроші. Це малолітні, неповнолітні, непрацездатні діти, непрацездатна вдова, вдівець та непрацездатні батьки загиблої особи.

Адвокат Ярослав Куц вважає: ця Постанова Кабміну усучаснює відносини держави з громадянами. І виправляє те, що не доробив законотворець.

Ярослав Куц, адвокат:

Рухаючись в Європу, навіть такий момент, коли в контракті особа може вказати, хто буде отримувати виплату у разі смерті чи поранені. Це є за своєю суттю визнанням ось цього невизнаного права на цивільний шлюб. І безпосередньо на шлюб, між в тому числі ЛГБТ-спільноти.

Гера пішов у ЗСУ добровольцем. У підрозділі не приховує своєї сексуальної орієнтації. Боєць каже: через відсутність закону про цивільні партнерства, ці зміни для ЛГБТ-військовиків дають можливість хоча б після смерті урівняти права.

Геральд, військовослужбовець, відкритий гей:

У нашому випадку, мені більш-менш пощастило з сім'єю. І в мене ніяких проблем нема в цьому направленні. Але я дуже багато знаю, у кого вони є. І це насамперед дуже потрібне рішення, потрібний шлях, щоб кожна людина могла вибирати, кому свої гроші залишати.

Та є й протилежна думка. Деякі родичі полеглих вояків переконані: перебуваючи на "нулі", бійці не в тому емоційному стані, щоби ухвалювати зважене рішення.

Олександр Самойлович, голова ГО "Родини загиблих героїв захисників України" м. Кам'янське:

Я маю на увазі те, що він може зробити таке, що потім він буде жалкувати про це. Тобто, якісь бувають образи з батьками, якісь бувають образи з дружиною.

Самі військовики бачать проблему не в змінах, а в механізмах реалізації їхніх прав. Оскільки серед тих, хто має свідчити розпорядження бійців, - командири частин.

Максим, військовослужбовець, ветеран російсько-української війни:

Ми впираємося в людський фактор, як командир може довести або не довести, якщо він немає права навіть сказати, що він підписав цей договір. Людський фактор грає роль. Десь їхала машина, а машина та згоріла з тими ж паперами. Бійця нема, командира нема, паперів нема.

Катерина Шевальє, дружина військовослужбовця:

Найбільше в цих речах нас турбує процес. Як це буде відбуватися. Ми проговорили про це, дійсно може бути зловживання. Якщо це на рівні не нотаріальному. Різні бувають історії.

Ці побоювання даремні, вважає адвокат. У цьому процесі застосовують звичайну юридичну практику.

Ярослав Куц, адвокат:

Будь-які зловживання ми маємо виключно на відповідальність конкретної особи. Ось якщо будуть таки зловживання, то вони будуть доведені в кримінальному процесі. Будуть такі вироки - будемо говорити.

Пропозицій з боку армійців у цьому питанні вистачає. Додати свідків, перевести процес на електронне документування.

Максим, військовослужбовець, ветеран російсько-української війни:

Тобі дають повістку й ти маєш в процесі формування твоєї особистої картки вказати, що я такий-то такий-то, всі свої передаю дружині - дітям. Пишу заповіт. Заповіт в тому числі туди треба, щоб потрапляло.

Попри забобони українців, мовляв, негоже складати заповіт, прикмета погана, процес засвідчення особистих розпоряджень військовими вже почався.

Наталія Ромащенко, нотаріус:

То була особа, все він розумів, все, що йому необхідно робити. Він розумів, що йому треба, на користь кого йому треба, він консультувався. І це все було досить зважливо, спокійно, без емоцій.

І чим більше розпоряджень, тим менше вірогідних сварок серед рідних військового.