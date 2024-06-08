Внаслідок обстрілу росіянами села Хотімля на Харківщині загинув чоловік, двоє жінок дістали поранень, зруйновано будівлю школи.

Про це повідомила Харківська ОВА та Харківська обласна прокуратура.

Близько 16:00 окупанти атакували село Хотімля Старосалтівської територіальної громади. В результаті обстрілу двоє місцевих жителів отримали поранення.

Згодом в Операційному штабі вказали, що одна людина загинула від отриманих травм, ще одна госпіталізована.

Крім того, унаслідок обстрілу дві снаряди зруйнували будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки.

Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу села Хотімля Чугуївського району загинув чоловік, дві жінки 35 та 43 років отримали поранення.