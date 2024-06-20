У Черкасах власниця ательє шиє адаптивний одяг для поранених бійців [ Редагувати ]
Шиє адаптивний одяг, аби підтримати захисників у госпіталях під час лікування. Черкащанка Інна Усатюк - професійна швачка з власним ательє. Нині разом з іншими майстринями відшиває зручний одяг на застібках, аби пораненим було комфортніше.
У цій майстерні відшивають адаптивні футболки. Для цього використовують викрійки звичайного одягу, а потім перетворюють його на зручний для поранених за допомогою великої кількості кнопок.
Уважна до кожної дрібниці Інна перевіряє шви та застібки. Продумує усе, щоб було зручно воякам з будь-якими травмами.
Інна Усатюк, власниця ательє:
Вони спокійно можуть тут, шоб трималось, а тут свобода, бо коли зшите, вони не можуть одягнути, а так розщепнули й защепнули, де треба. Обов'язково робимо з двох сторін, бо не знаємо, в кого ліва, в кого права.
Інна - вже вісім років як власниця ательє. Почала шити для бійців одразу після повномасштабного вторгнення.
Інна Усатюк, власниця ательє:
Від початку війни почали звертатись військові, ми почали ремонтувати одяг, тому що дають форму, велика там чи маленька, то ми зразу це робили, а тоді в січні цього року до мене звернулись з лікарні волонтери.
Тепер жінка весь вільний час шиє для наших захисників адаптивний одяг. У цій справі допомагають колеги й донька.
Марія Усатюк, донька власниці ательє:
Спершу рівні рядки робила, вчилася, а потім мама дала робити вже футболки, я їх дороблювала, мама показувала, як це все робити.
За свою роботу Інна з помічниками грошей не беруть, а щоб зібрати на тканину - оголосили збір.
Працюємо ми з натуральною тканиною, хебешичкою, ми закупляємо тільки тканину і фурнітуру, а працюємо ми безкоштовно.
Інна дбайливо вишиває на футболках державну символіку, такий дизайн військовикам подобається найбільше. Про свою роботу каже: це її спосіб висловити подяку і пошану українським захисникам.
Інна Усатюк, власниця ательє:
Щоб їм дати хоч якусь малесеньку радість, щоб хоч щось у них було зараз, бо там важко на передовій, а завдяки їм ми тут можемо працювати, жити й спокійно спати.
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