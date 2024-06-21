Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель [ Редагувати ]
Колишній заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник тепер працює в Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони на посаді заступника директора з питань безпеки.
Про це повідомили на офіційній сторінці Агенції.
Ситник відповідатиме за внутрішню безпеку діяльності Агенції, перевірку контрагентів, контроль за виконанням державних контрактів та співпрацю з правоохоронними органами.
Директорка Агенції Марина Безрукова охарактеризувала призначення Ситника як «важливий крок у перезавантаженні» державного підприємства.
Він з нуля побудував та забезпечував ефективну роботу Національного антикорупційного бюро, зробив вагомий внесок у розвиток НАЗК та має бездоганну репутацію, — зазначила Безрукова.
Сам Ситник заявив, що вірить: його досвід допоможе "посилити Агенцію та мінімізувати можливі ризики".
Роль „Агенції оборонних закупівель“ Міністерства оборони дуже важко переоцінити, тривалий час вона буде однією з найважливіших інституцій для успішного завершення війни, — підкреслив посадовець.
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