Из-за оползня рухнула многоэтажка (видео) [ Редактировать ]
Четырехэтажный жилой дом рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник, 22 апреля.
"Сегодня в результате обвала поддерживающей стены обрушился 4-этажный дом в районе Кягытхане. Утром жильцы дома были эвакуированы, также были приняты меры безопасности в районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, размещенном на сайте властей.
Отмечается, что жильцы еще десяти домов в непосредственной близости от рухнувшего здания эвакуированы. Этим зданиям также угрожает обрушение.
Телеканал NTV показал видео, снятое в момент обрушения здания. Здание, стоящее на краю обрыва, возникшего из-за оползня, рухнуло с высоты нескольких десятков метров и полностью разрушилось. По всей видимости, эвакуация жильцов была проведена экстренно, так как на кадрах видно развешанное для сушки белье на балконах.
İLK GÖRÜNTÜ: Kağıthane'de 4 katlı binanın çökme anı https://t.co/r1uClRxHHn pic.twitter.com/fAPWhduKlv— NTV (@ntv) 22 апреля 2019 г.
Раньше сообщалось о том, что в Черниговской области загорелся лес. А 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу. А 23 апреля объявлен днем траура.
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