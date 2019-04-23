На Рівненщині спалах кору. Занедужало шестеро студентів Березнівського лісотехнічного коледжу.

Загалом, за минулий тиждень в області на кір захворіло 113 людей, перевжно це діти. Найбільше випадків зафіксували в Рівненському районі та безпосередньо в самому обласному центрі.

Нагадаю, від початку року до 18 квітня в Україні на кір захворіла майже 41 тисяча людей, з них 15 померли від ускладнень.