В України тисячі людей хворіють на кір [ Редактировать ]
На Рівненщині спалах кору. Занедужало шестеро студентів Березнівського лісотехнічного коледжу.
Загалом, за минулий тиждень в області на кір захворіло 113 людей, перевжно це діти. Найбільше випадків зафіксували в Рівненському районі та безпосередньо в самому обласному центрі.
Нагадаю, від початку року до 18 квітня в Україні на кір захворіла майже 41 тисяча людей, з них 15 померли від ускладнень.
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