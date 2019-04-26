Вибори-2019: які першочергові плани команди Зеленського [ Редактировать ]
В ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" Олександр Мартиненко, гендиректор агенції "Інтерфакс-Україна", розповів про першочергові плани команди Зеленського.
- Чи буде легко Зеленському взяти владу під контроль? Та чи вдасться йому призначити своїх людей на головні посади?
- Оскільки в нас така вперше історія несистемного політика, який приходить практично без команди, то, дійсно, в нього проблеми з людьми, це правда, а, з іншого боку, думаю, що і стиль роботи буде інший. Тобто - взяти під контроль всю владу, в нього, думаю, такої мети не буде. А людей де взяти - це дійсно проблема. Думаю, брати будуть в державному секторі, в приватному бізнесі.
В ідеалі, після реформи адміністративної служби, є політичні посади, є посади в апараті, які не мають змінюватись. Потрібно, щоб це були керівники, їх потрібно багато. Зараз, як я розумію, ідуть кастинги. Люди розуміють, що за півроку людина яка не має важелів в уряді і парламенті навряд зможе щось зробити. По адміністрації, до речі, не забувайте, що йому треба звільнити всіх людей зараз, я думаю, що адміністрація буде розформована. Це 2 місяці на працевлаштування, треба буде платити їм зарплату, і не можна їх чіпати. Тому, реально сформувати адміністрацію він зможе тільки в серпні. Так що тут часу багато.
- Ваш прогноз - чи вдасться Зеленському зберегти високий рейтинг до парламентських виборів, коли б вони не були? Та що йому важливо зробити, щоб не втратити підтримку виборців?
- Повторити цей результат неможливо. Але, я думаю, що, незважаючи на очікування багатьох, розчарування не буде. Тому, що люди все ж таки не дурні, вони прекрасно розуміють, що час потрібен. Що він нічого не може зробити сам, без уряду, без парламенту. Тому, думаю, півроку до парламентських виборів він пройде з невеликими втратними. Підтримка в нього буде.
Я думаю, що вийти на 20% буде абсолютно реальною. Головне - не допустити кадрових помилок, і інших. Якщо це буде по новому закону, пропорційному, то це буде досить велика фракція, це 100 чоловік, це частина коаліції. Він буде частиною коаліції безумовно, президентська партія буде частиною.
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