13 років тюрми за співпрацю з бойовиками на Донбасі. Бразильця Рафаеля Лусваргі Павлоградський суд визнав винним в участі в незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації. Обвинувачення ж вимагало для Лусваргі 14 років позбавлення волі.

Нагадаю, затримали чоловіка у жовтні 2016 в аеропорту "Бориспіль". А у січні 2017 року Печерський райсуд Києва виніс для нього вирок - 13 років позбавлення волі, втім тоді апеляційний суд скасував це рішення.