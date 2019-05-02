Бразильця засудили за участь у війні на Донбасі [ Редактировать ]
13 років тюрми за співпрацю з бойовиками на Донбасі. Бразильця Рафаеля Лусваргі Павлоградський суд визнав винним в участі в незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації. Обвинувачення ж вимагало для Лусваргі 14 років позбавлення волі.
Нагадаю, затримали чоловіка у жовтні 2016 в аеропорту "Бориспіль". А у січні 2017 року Печерський райсуд Києва виніс для нього вирок - 13 років позбавлення волі, втім тоді апеляційний суд скасував це рішення.
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