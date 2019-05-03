Коли у космос полетять перші туристи? Як виглядає лазерна зброя майбутнього? Та які зміни незабаром стануться у сім'ї Кіри Найтлі? Про це та інше - в нашому огляді.

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Під час акцій протесту у Венесуелі загинули четверо людей, двоє з них - неповнолітні. Ще понад 300 постраждали, дехто - від вогнепальних поранень. Такі дані оприлюднив голова неурядової організації "Венесуельський кримінальний форум". У Каракасі та інших містах країни тривають акції проти президента Ніколаса Мадуро. Правоохоронці застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ і гумові кулі.

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Кількість жертв терактів у новозеландському місті Крайстчерч зросла до 51. На шостий тиждень після нападів від ран помер турецький громадянин. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини. Сьогодні постраждалого мали прооперувати, але через кровотечу врятувати його не вдалося. Нагадаємо, 15 березня австралієць Брентон Таррант розстріляв відвідувачів мечеті у місті Крайстчерч. Упродовж 17 хвилин убивця вів пряму трансляцію теракту.

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Компанія "Blue Origin" успішно випробувала багаторазову ракету New Shepard для суборбітальних польотів. Разом із капсулою вона приземлилася на об'єкті компанії в Західному Техасі приблизно за 10 хвилин після старту. Для New Shepard цей випробний беспілотний політ став одинадцятим. Уже до кінця року компанія планує здійснювати за допомогою цієї ракети комерційні запуски з космічними туристами.

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У Туреччині показали лазерну зброю майбутнього. Свій новітній винахід тамтешні інженери презентували на Міжнародній виставці оборонної промисловості у Стамбулі. Пристрій закріплюється на модульну штурмову гвинтівку МРТ-76 і здатен вражати ціль та завдавати суттєвої шкоди противнику лазерним променем на відстані до 250 метрів. Турецькі винахідники запевняють: потужності лазерного променю їхньої зброї вистачає, щоб розплавити сталевий корпус бойового корабля. Чи з'явилися вже покупці на новітню лазерну зброю - не повідомляють.

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Помер актор Пітер Мейґ'ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах". Причину його смерті поки що не розголошують. Зазначають, що протягом останніх років актор переніс операцію на спині. Світову популярність йому принесла роль велетенського кошлатого напарника Гана Соло у фантастичній кіносазі Джорджа Лукаса про космічні подорожі. На рахунку Пітера Мейґ'ю також близько двох десятків ролей в інших фільмах і серіалах.

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Кіра Найтлі чекає на другу дитину. Зірка "Піратів Карибського моря" з'явилася на світському заході в Парижі у вбрані, яке підкреслило її кругленький живіт. 34-річна актриса світилася від щастя та із задоволенням позувала перед репортерами. Її супроводжував чоловік музикант Джеймс Райтон. Подружжя вже виховує чотирирічну дочку Еді. Пара познайомилася 8 років тому і в їхні стосунки мало хто вірив, мовляв Райтона вважали любителем вечірок та міцного алкоголю. Однак побоювання виявилися марними, Джеймс виявився справжнім сім'янином.