У Києві тривають останні приготування до турніру зі змішаних єдиноборств Fight King's під егідою федерації ММА [ Редактировать ]
У столиці тривають останні приготування до турніру зі змішаних єдиноборств Fight King's. Це перший турнір в Україні під егідою федерації ММА. Учасники змагань сьогодні пройшли контрольне зважування та дізналися імена суперників.
Як пройшло жеребкування та чи задоволені ним бійці? Знає Богдан Вербицький.
У кожного з них свої методи підготовки до поєдинків. І змагатимуться вони у різних вагових категоріях:
"63 килограмма 600 грамм. 70 килограмм 300 грамм."
До турніру зі змішаних єдиноборств залишилося менше доби. Бійці мають пройти контрольне зважування та дізнатися ім'я суперника.
"Весовые категории 65, 70,75, 80 килограмм. У нас пройдет 4 пары боев. И в весовой категории у 80 килограмм у нас будет две пары боев", - зазначив Олександр Букатін, головний рефері федерації професійного ММА України.
Більшість бійців з України, однак є й іноземні гості. Наприклад Мойал. Хлопцю 25, на змагання приїхав з Ізраїлю. Боєць зізнається, жеребкуванням задоволений - бій має бути видовищним, хоч і складним.
"Про турнір я дізнався від свого менеджера. Перед поєдинком почуваюся чудово. Особисто свого суперника не знаю, однак дивився записи його боїв. Гадаю, поєдинок буде цікавим", - говорить Мойал Дор, боєць ММА.
Ім'я свого візаві дізнався й Олександр. Запевняє, перед зважуванням не аби як хвилювався - намагався скинути вагу. І спеціальні вправи дали вагомий результат. Тепер головне уважно вивчити суперника.
"Суперник дуже достойний. Жеребкування дуже цікаве і дуже інтригуюче. Бо як можна сказати до самого останнього моменту, ти не знаєш, хто в тебе буде суперник", - говорить Олександр, боєць ММА.
Особу свого суперника бійці дізнавалися тільки після зважування. Організатори переконують - жеребкування це своєрідне страхування від "договірних" поєдинків.
"Это протоколы взвешивания, где показаны весовые категории, вес, который они показали здесь, - по сути, поэтому мы и судим. Они прошли взвешивание, взяли свой вес или нет. Соответственно, чтобы все было в рамках правил и честно для бойцов", - зазначив Павло Букатін, рефері федерації професійного ММА України.
Слідкуватимуть на турнірі не тільки за "феєр-плей", але і за станом здоров'я учасників. На змаганнях чергуватимуть лікарі, а перед зважуванням бійців оглянув катмен.
"Мы бойцов осматривали на предмет всяких заболеваний видимых на коже. Для того, чтобы они сдали нам справки на "гепатит-С", "гепатит-В", ВИЧ. То есть, у каждого есть страховка на случай травмы. И, естественно, абсолютно будут обслужены на турнире профессиональной бригадой медиков, которая будут присутствовать на турнире", - підкреслив Михайло, катмен.
Якими будуть поєдинки і хто здобуде перемогу - стане відомо вже завтра. Початок турніру о 19:30.
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