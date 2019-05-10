Новий дах собору Нотр-Дам зможе живити енергією цілий квартал Парижа [ Редактировать ]
Новий дах собору Нотр-Дам зможе живити енергією цілий квартал Парижа.Такий сміливий проект реконструкції згорілого храму пропонує одне з архітектурних бюро. У покрівлю, за задумом авторів, мають вмонтувати скляні сонячні панелі у формі діамантів. Вони забезпечать електрикою саму пам'ятку та прилеглі будинки.
А ще новий дах передбачає місце, де можна вирощувати фрукти й овочі. Однак критики футуристичної новації зауважують: скляні частини стелі пропускатимуть більше світла всередину собору, що знівелює красу історичних вітражів. Нагадаю, пожежа у паризькому Нотр-Дамі спалахнула 15 квітня. Вогонь повністю знищив шпиль та більшу частину покрівлі.
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