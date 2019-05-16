Трагедія з багатьма невідомими. У Черкасах мати загиблого 23-річного моряка намагається відстояти чесне ім'я сина. Другого травня матроса бойового катера "Вишгород" знайшли мертвим на борту судна. Командування повідомило родичам хлопця, що буцімто Денис наклав на себе руки. Але його мати в це не вірить і заявляє про вбивство.

Син Наталії Гончар майже рік служив матросом на бойовому катері "Вишгород". Другого травня командир сповістив маму, що хлопець застрелився під час вахти…

І хоч Дениса вже поховали, Наталя ніяк не може у це повірити. Розповідає - у вечір перед загибеллю син розмовляв з нею, планував найближчими днями приїхати з онукою в гості.

"Він не міг це зробити. Не могла ця дитина такого зробить, ніхто не вірить - ні друзі, ні знайомі, ніхто взагалі".

Тіло Дениса з пістолетом у руці - поблизу кімнати для зберігання зброї, знайшов командир катера. За висновками медиків, смерть настала о 4 ранку… коли матрос мав відпочивати після вахти. Пострілу ніхто не чув.

"Пострілу, ну як це - не почуть?! І потім я вже взнавала у знайомих, хтось є і в поліції - якби він "самострєл" був - куля б у нього вилетіла або вище скроні, або нижче, а у нього пуля вилетіла за вухом", - зазначає Наталя Гончар, мати загиблого моряка.

Жінка підозрює, що таке поранення могло бути лише від пострілу згори. До того ж, товариші сина по службі розповіли, що тієї ночі з сейфа командира зникла його табельна зброя. А у переписці - натякають на інсценування:

"Почему в трусах и 4 утра? Я не думаю, что кто-то уже докажет - удобно сделать Дена "самострелом". Нет человека - нет проблемы".

Вже тиждень дружина Дениса оббиває пороги військової прокуратури та поліції в Одесі. Провадження відкриті, але дівчину з матеріалами не ознайомили. Ольга вважає, що будь-яку інформацію про смерть чоловіка від неї намагаються приховати… навіть результати судово-медичної експертизи.

"Это не типично. Я с ним пообщалась, он ушел с вахты, разделся, то ли прилег - тут ему что-то "в голову стрельнуло" и он пошел и застрелился! Это не вериться - это уму непостижимо", - говорить Ольга Безверха, дружина загиблого моряка

Дивно себе повели і у військовій прокуратурі південного округу. Ще вчора слідчі погодилися дати коментар, а сьогодні зранку - різко відмовились. Не відповіли навіть на наш офіційний запит. У поліції слідчі теж небагатослівні.

"На даний час призначено ряд судових експертиз, допитано свідків, встановлено очевидців. Вживаються заходи для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення", - повідомила Анастасія Черненко, начальник відділення приморського відділу поліції в Одесі.

Через місяць мають бути готові результати балістичної експертизи, які зможуть прояснити обставини загибелі моряка. Та поки що загадок тільки більшає. Мама Дениса показує свій телефон - хтось видалив її переписку з сином напередодні загибелі, яка була у Viber. Зникли повідомлення і у дружини. За її словами, телефон долучений до справи і нині знаходиться у прокуратурі.