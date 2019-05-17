Опухоль у Газманова: артист сделал жесткое заявление [ Редактировать ]
Известный советский и российский певец, 67-летний Олег Газманов, признался, что несколько лет назад ему диагностировали страшный недуг. У Олега Газманова обнаружили опухоль. Об этом певец заявил в эфире одного из российских каналов.
Тогда врачи сообщили Газманову, что у него опухоль в горле, а именно - в голосовых связках. В тот момент, несколько лет назад, артист был шокирован таким известием. Справиться с ситуацией Олегу Газманову помогла семья и близкие люди, так как обнародовать диагноз сразу певец не решился.
А недавно Олег Газманов обратился к СМИ и заявил, что опухоль была обнаружена 8 лет назад, тогда же ее вырезали. По словам артиста, сейчас он абсолютно здоров: "Уважаемые СМИ уберите пожалуйста страшные заголовки про меня. Не надо кошмарить моих близких и поклонников. То о чем вы пишите сейчас было 7,5 лет назад!!! "
Уважаемые СМИ УБЕРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА страшные заголовки про меня. Не надо кошмарить моих близких и поклонников. То о чём вы пишите сейчас было 7,5 лет назад!!! #газманов #краснодар #майкоп #Музыка #Песня #Творчество #Мелодия #Артист #Концерт #Выступление #Хит #тур #стихи
Публикация от oleggazmanov (@oleggazmanov)
Стоит отметить, что Олегу Газманову запрещен въезд на территорию Украины. Певец неоднократно выступал на оккупированных территориях и открыто поддерживает агрессивную политику Путина.
Раньше сообщалось о том, какой напиток "убивает" раковые клетки. А Газманов рассказал, как боролся с опухолью.
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