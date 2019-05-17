Известный советский и российский певец, 67-летний Олег Газманов, признался, что несколько лет назад ему диагностировали страшный недуг. У Олега Газманова обнаружили опухоль. Об этом певец заявил в эфире одного из российских каналов.

Тогда врачи сообщили Газманову, что у него опухоль в горле, а именно - в голосовых связках. В тот момент, несколько лет назад, артист был шокирован таким известием. Справиться с ситуацией Олегу Газманову помогла семья и близкие люди, так как обнародовать диагноз сразу певец не решился.

А недавно Олег Газманов обратился к СМИ и заявил, что опухоль была обнаружена 8 лет назад, тогда же ее вырезали. По словам артиста, сейчас он абсолютно здоров: "Уважаемые СМИ уберите пожалуйста страшные заголовки про меня. Не надо кошмарить моих близких и поклонников. То о чем вы пишите сейчас было 7,5 лет назад!!! "

Стоит отметить, что Олегу Газманову запрещен въезд на территорию Украины. Певец неоднократно выступал на оккупированных территориях и открыто поддерживает агрессивную политику Путина.

Раньше сообщалось о том, какой напиток "убивает" раковые клетки. А Газманов рассказал, как боролся с опухолью.