У Газманова обнаружили опухоль [ Редактировать ]
Известный российский певец Олег Газманов рассказав о серьезном недуге. Своими откровениями он поделился на росТВ, пишет "КП".
По словам артиста, несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, на голосовых связках. Газманов говорит, что этот диагноз стал для него ударом.
"Однако артист не стал опускать руки, кроме того, в борьбе с недугом ему помогала семья - жена Марина и дети", - рассказали журналисты.
Раньше сообщалось о том, что названы главные симптомы рака мозга. А также, какой напиток "убивает" раковые клетки.
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