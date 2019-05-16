Известный российский певец Олег Газманов рассказав о серьезном недуге. Своими откровениями он поделился на росТВ, пишет "КП".

По словам артиста, несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, на голосовых связках. Газманов говорит, что этот диагноз стал для него ударом.

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"Однако артист не стал опускать руки, кроме того, в борьбе с недугом ему помогала семья - жена Марина и дети", - рассказали журналисты.

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