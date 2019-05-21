В Святошинском районе Киева по адресу улица Булгакова, 17 произошел несчастный случай. Подросток выпал с балкона 9-этажки. Отмечается, пострадавшего госпитализировали в больницу. Вызов на линию экстренных служб поступил 20 мая около 20:51, сообщает "Информатор".

Когда на место прибыли медики, то они под парадным дома они обнаружили 15-летнего парня. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу с травмами головы, грудной клетки, спины и конечностей.

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Во время разбирательств родители парня рассказали полицейским, что пострадавший проживает в квартире на шестом этаже. Перед случившимся он был на балконе и занимался уборкой вещей стоя на стуле. В какой-то момент он не удержал равновесие и выпал через окно балкона.

На месте работали медики и патрульные. Подробности и детали инцидента будут выяснять правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве пенсионерка выбросилась из окна, а также в Днепре загорелась многоэтажка.