Сполучені Штати можуть збільшити військовий контингент на Близькому Сході - через погіршення ситуації з Іраном.

За даними Reuters, наразі Пентагон розглядає запит від Центрального командування збройних сил США на спорядження до регіону ще п'яти тисяч армійців, а також додаткових протиракетних комплексів "Патріот" і кораблів.

Нагадаю, протягом минулих тижнів відносини Сполучених Штатів та Ірану істотно погіршилися - після того, як Тегеран офіційно припинив виконувати ядерну угоду й почав погрожувати війною Вашингтону. Своєю чергою, Дональд Трамп пообіцяв Ірану знищення, якщо країна й надалі провокуватиме конфлікт.