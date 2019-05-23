США збільшать військову присутність на Близькому Сході [ Редактировать ]
Сполучені Штати можуть збільшити військовий контингент на Близькому Сході - через погіршення ситуації з Іраном.
За даними Reuters, наразі Пентагон розглядає запит від Центрального командування збройних сил США на спорядження до регіону ще п'яти тисяч армійців, а також додаткових протиракетних комплексів "Патріот" і кораблів.
Нагадаю, протягом минулих тижнів відносини Сполучених Штатів та Ірану істотно погіршилися - після того, як Тегеран офіційно припинив виконувати ядерну угоду й почав погрожувати війною Вашингтону. Своєю чергою, Дональд Трамп пообіцяв Ірану знищення, якщо країна й надалі провокуватиме конфлікт.
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