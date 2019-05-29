Росія не виконує рішення міжнародного трибуналу з морського права - Курт Волкер [ Редактировать ]
Росія не має жодних підстав утримувати українських моряків і кораблі. Вона має звільнити їх негайно, - про це під час брифінгу заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, коментуючи рішення міжнародного трибуналу з морського права.
Дипломат нагадав, що українських моряків незаконно атакували в міжнародних водах, а потім незаконно перевезли у Росію. При цьому констатував - Москва не має наміру виконувати це рішення трибуналу, і немає "жодних сил", які змусять її це зробити.
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