Потужні зливи дісталися Запоріжжя. Два дні поспіль область фактично заливає, додаючи клопоту рятувальникам. Більше - в репортажі наших кореспондентів.

Негода на кілька годин паралізувала рух на Маріупольській трасі в Більмацькому районі. Через зливу піднялася вода в одному зі ставків. І потужний потік заввишки з пів метра ринув через дорогу. На трасі утворився кілометровий затор. Водіям запропонували об'їжджати перешкоду іншим шляхом, зробивши чималий гак.

"Це рішення було прийнято службою автомобільних доріг, тому що рух транспорту на цій ділянці траси дуже ускладнювався", - зазначила Юлія Баришева, помічник начальника ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Від зливи в цьому ж районі потерпали й пішоходи. У селі Благовіщенка 34-річного чоловіка змило бурхливим потоком з дамби і винесло на середину ставка. Дивом той зачепився за дерево і просидів на ньому, доки не прибули рятувальники й не витягли його з водяної пастки.

"Сидів на дереві і десь близько години чекав на допомогу. Випадкові перехожі, які помітили чоловіка на дереві, повідомили рятувальників і одразу вони приїхали і врятували його", - повідомила Юлія Баришева, помічник начальника ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Не оминула негода й жителів Запоріжжя.

За інформацією синоптиків, негода гулятиме областю й сьогодні. Тож рятувальники радять бути обережними, а літнім людям без нагальної потреби - взагалі не виходити з дому.