До Дніпра доправили поранених на Донбасі військовослужбовців [ Редактировать ]
До Дніпра гелікоптером доправили 10 поранених військовослужбовців.
7 червня вони потрапили під ворожий обстріл поблизу Новолуганського Донецької області. Двоє з них - найтяжчі - наразі у реанімації.
У 22-річного бійця із Сум осколкове поранення грудної клітини, пробито праву легеню, зламані ребра.
24-річний боєць зі Львова зазнав множинних осколкових поранень плеча і стегна, контужений. Ще 8 пацієнтів з контузіями та акубаротравмами.
"Все дни врачи больницы имени Мечникова находились возле них. В настоящее время, они идут с положительной динамикой на выздоровление. Жизни ничего не угрожает", - повідомив Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова.
по теме
У лікарні Дніпра помер поранений боєць
Медики 5 діб намагалися врятувати йому життя, однак усі реанімаційні заходи були безуспішними
Весілля у реанімації: ветеран АТО вийшов з коми і одружився
Олександр Беспалов понад тиждень пролежав у комі, весь час біля нього була наречена Аня. Коли ж опритомнів - пара вирішила побратися
На Донбасі загинули військовослужбовці
Бойовики атакували українські підрозділи у районі Новолуганського із застосуванням артилерії
Втрати на Донбасі: ворожа ракета влучила у військову вантажівку
На Донбасі загинули двоє військових - вони доправляли харчі на позиції Об'єднаних сил, поблизу Новоселівки-2
На Донбасі під ворожий обстріл потрапило цивільне населення
Бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Ворожі кулі і снаряди зруйнували та пошкодили оселі мирних жителів