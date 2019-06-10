Армійці потрапили під ворожий обстріл на Донбасі

До Дніпра гелікоптером доправили 10 поранених військовослужбовців.

7 червня вони потрапили під ворожий обстріл поблизу Новолуганського Донецької області. Двоє з них - найтяжчі - наразі у реанімації.

У 22-річного бійця із Сум осколкове поранення грудної клітини, пробито праву легеню, зламані ребра.

24-річний боєць зі Львова зазнав множинних осколкових поранень плеча і стегна, контужений. Ще 8 пацієнтів з контузіями та акубаротравмами.

"Все дни врачи больницы имени Мечникова находились возле них. В настоящее время, они идут с положительной динамикой на выздоровление. Жизни ничего не угрожает", - повідомив Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова.