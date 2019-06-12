NASA представила новий вид ракетного паливу [ Редактировать ]
NASA використовуватиме новий вид палива для ракет. На відміну від традиційного, яке відрізняється неабиякою токсичністю, новітній замінник - більш безпечний та водночас ефективний.
За словами науковців NASA, нове паливо допоможе поліпшити продуктивність ракет щонайменше на 50 відстоків. Це стане особливо корисним для місій на Місяць і Марс.
Адже ракети зможуть транспортувати вантаж на великі відстані і при цьому витрачати вдвічі менше палива. Очікується, що нове паливо випробовують до кінця місяця.
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