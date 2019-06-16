В воскресенье, 16 июня, в Днепропетровской области в дачном кооперативе произошел жуткий инцидент. Прохожие обнаружили на столбе повисшее тело мужчины. На место происшествия прибыли правоохранители, передает "Информатор".

По предварительным данным, мужчина был электриком. Известно, что он полез на столб, чтобы произвести работы, однако ухватился за штырь и его ударило током.

Почему погибший не соблюдал технику безопасности - неизвестно. Ожидается приезд спасателей, судмедэкспертов и следователя. Тело достанут с высоты с помощью спецоборудования.

Фото: Информатор

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