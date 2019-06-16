Мужчина умер от удара током и повис на столбе (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 июня, в Днепропетровской области в дачном кооперативе произошел жуткий инцидент. Прохожие обнаружили на столбе повисшее тело мужчины. На место происшествия прибыли правоохранители, передает "Информатор".
По предварительным данным, мужчина был электриком. Известно, что он полез на столб, чтобы произвести работы, однако ухватился за штырь и его ударило током.
Почему погибший не соблюдал технику безопасности - неизвестно. Ожидается приезд спасателей, судмедэкспертов и следователя. Тело достанут с высоты с помощью спецоборудования.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что мотоциклист "влетел" в авто и разбился насмерть, а также житель Днепра повесился в ванной на полотенце.
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