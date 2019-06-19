Українські армійці продовжують відточувати майстерність ведення бою і поза лінією фронту.

На Донеччині танкові екіпажі провели змагання. Було кілька етапів: подолання смуги перешкод, практичні вправи з вогневої, тактичної та інженерної підготовки, а також - завантаження та розвантаження боєприпасів, евакуація поранених і надання до-медичної допомоги.

Навчання - максимально наближені до бойових умов, адже їхня головна мета - покращити вишкіл армійців в умовах незнайомої місцевості, - зазначають у штабі ООС.

У змаганнях взяли участь екіпажі морської піхоти, окремої механізованої бригади "Холодний Яр", мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка та бригада імені короля Данила.

"Нічого складного - пробігся, постріляв, кинув гранату. Тут, психологічно - коли ти біжиш, коли в тебе стріляють - максимально приблизити до реальних бойових завдань. Щоб підготувати екіпажі", - зазначив Володимир Гнатюк, навідник танкового екіпажу 36 ОБМП.

"Є плюси, є мінуси. особливо коли працюють підрозділи різних бригад. Відповідно, один в одного десь навчаються, підказують, ну і відповідно - вчаться на тих помилках, які є. Вони, ми бачимо, що є - усовуються. Знову ж таки, проводяться додаткові вказівки, враховуються додаткові моменти, які попередні екіпажі не виконали. В цілому, я думаю, ми із завданням впоралися", - підкреслив Богдан Бондар, заступник командувача ООС.