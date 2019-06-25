Юрий Павленко: "Оппозиционная платформа - За жизнь" идет в парламент ради мира в Украине [ Редактировать ]
Юрий Павленко: "Оппозиционная платформа - За жизнь" идет в парламент ради мира в Украине и социальной защиты каждого гражданина. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко во время посещения 24 июня Житомирской центральной городской библиотеки им. Василия Земляка.
Летом в библиотеке для школьников работает "Лагерь книголюба" – с девяти утра до шести вечера дети читают, играют в развивающие игры, ходят на экскурсии в городские музеи. Визитной карточкой житомирской городской библиотеки стал "Университет людей почетного возраста", где слушателей обучают компьютерной грамоте, художественному искусству и танцам.
Вместе с депутатом Житомирского горсовета, кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу №62 Натальей Леонченко Юрий Павленко пообщался с детьми и взрослыми – работниками сети городских библиотек и ее посетителями.
"Главная цель "Оппозиционной платформы - За жизнь", ради которой мы идем в парламент, – это мир во всей Украине. Следующим пунктом является восстановление и защита конституционных прав граждан на социальную защиту. Каждый гражданин Украины, от новорожденного до пожилого, должен чувствовать себя уверенно и свободно в своей стране. Все права граждан государство должно реализовать в полной мере. В том числе права на доступную медицину и образование, установленные законом льготы и привилегии. Социальная защита также означает отмену грабительских тарифов, восстановление социальных выплат семьям, предоставление необходимых субсидий и помощи. У "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть законопроекты, которые защитят людей", – подчеркнул Юрий Павленко.
Наталья Леонченко как председатель постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам активно занимается социальными проблемами города. Приобретенный годами опыт кандидат в народные депутаты намерена использовать для улучшения жизни всей страны.
"Как народный депутат, я буду иметь инструменты для решения проблемных вопросов, которые актуальны как для всей страны, так и для моего родного города. Мы вернем социальную справедливость. Минимальная зарплата и пенсия должны быть не менее 7 тыс. грн. Будут увеличены выплаты при рождении ребенка. Это в наших силах, этого ждут от нас люди, а значит, есть все условия воплотить наши замыслы в жизнь!" – отметила Наталья Леонченко.
по теме
"Оппозиционная платформа - За життя" добьется улучшения благосостояния граждан - Дубовой
Новая власть обязана восстановить экономические связи со всеми соседями
Старая и новая власть подали иск, чтобы помешать участию Юрия Бойко в выборах
В понедельник, 24 июня, вступившие в сговор представители старой и новой власти подали очередной иск с целью помешать участию Юрию Бойко в выборах
"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться отмены закона о языке
Юрий Солод сделал заявление
Вибори до Верховної Ради: кому віддають перевагу українці - соцопитування
Які партії подолають 5-відсотковий бар'єр на позачергових виборах до Верховної Ради та які дані останніх соціологічних опитувань?
На з'їзді "Опозиційної платформи - За життя" оприлюднили основні пункти передвиборчої програми
Багатомільйонна підтримка "Опозиційної платформи - За життя" на президентських виборах свідчить лише про одне: довіра українців - головний мотиватор для того, щоб виконати обіцянки і покращити життя людей якомога швидше
Мир в Україні, вартість газу для населення: засновники "Опозиційної платформи - За життя" на з’їзді партії оприлюднили передвиборчу програму
Презентувавши виборчу програму, члени партії запевнили, що не розчарують мільйони виборців, які на президентських виборах віддали свій голос політсилі "Опозиційна платформа - За життя"