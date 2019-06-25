Юрий Павленко: "Оппозиционная платформа - За жизнь" идет в парламент ради мира в Украине и социальной защиты каждого гражданина. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко во время посещения 24 июня Житомирской центральной городской библиотеки им. Василия Земляка.

Летом в библиотеке для школьников работает "Лагерь книголюба" – с девяти утра до шести вечера дети читают, играют в развивающие игры, ходят на экскурсии в городские музеи. Визитной карточкой житомирской городской библиотеки стал "Университет людей почетного возраста", где слушателей обучают компьютерной грамоте, художественному искусству и танцам.

Вместе с депутатом Житомирского горсовета, кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу №62 Натальей Леонченко Юрий Павленко пообщался с детьми и взрослыми – работниками сети городских библиотек и ее посетителями.

"Главная цель "Оппозиционной платформы - За жизнь", ради которой мы идем в парламент, – это мир во всей Украине. Следующим пунктом является восстановление и защита конституционных прав граждан на социальную защиту. Каждый гражданин Украины, от новорожденного до пожилого, должен чувствовать себя уверенно и свободно в своей стране. Все права граждан государство должно реализовать в полной мере. В том числе права на доступную медицину и образование, установленные законом льготы и привилегии. Социальная защита также означает отмену грабительских тарифов, восстановление социальных выплат семьям, предоставление необходимых субсидий и помощи. У "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть законопроекты, которые защитят людей", – подчеркнул Юрий Павленко.

Наталья Леонченко как председатель постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам активно занимается социальными проблемами города. Приобретенный годами опыт кандидат в народные депутаты намерена использовать для улучшения жизни всей страны.

"Как народный депутат, я буду иметь инструменты для решения проблемных вопросов, которые актуальны как для всей страны, так и для моего родного города. Мы вернем социальную справедливость. Минимальная зарплата и пенсия должны быть не менее 7 тыс. грн. Будут увеличены выплаты при рождении ребенка. Это в наших силах, этого ждут от нас люди, а значит, есть все условия воплотить наши замыслы в жизнь!" – отметила Наталья Леонченко.