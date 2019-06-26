Мужчины рассказали, что их привлекает в женщинах. Как оказалось, для этого нужно совсем немного. Следует иметь хотя бы небольшое чувство юмора, надеть красные вещи, иметь небольшой животик или спровоцировать интимную переписку, пишет edinstvennaya.ua.

Мужчинам не нравятся укладки с массой лака на голове, им больше нравится трогать волосы, потягивать, массировать голову.

Парни любят трогать и чувствовать немного живота и боков.

Красный цвет, считают ученые, стимулирует метаболизм, поэтому мужчин привлекают больше девушки, одетые в этот цвет.

Девушки, которые умеют шутить возбуждают мужчин. Главное, что это был не жесткий черный юмор.

Можно начать игнорировать своего избранника. Когда девушка не зациклена - это захватывает и заводит.

Не всем нравятся большая грудь. Большинство представителей сильного пола обращают внимание не на размер бюста, а на форму и упругость.

Мужчинам нравится, когда желание интима спутница проявляет еще задолго до полового акта. Для этого в течение дня спровоцируйте соответствующую переписку.

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