Какие странные вещи привлекают мужчин [ Редактировать ]
Мужчины рассказали, что их привлекает в женщинах. Как оказалось, для этого нужно совсем немного. Следует иметь хотя бы небольшое чувство юмора, надеть красные вещи, иметь небольшой животик или спровоцировать интимную переписку, пишет edinstvennaya.ua.
Мужчинам не нравятся укладки с массой лака на голове, им больше нравится трогать волосы, потягивать, массировать голову.
Парни любят трогать и чувствовать немного живота и боков.
Красный цвет, считают ученые, стимулирует метаболизм, поэтому мужчин привлекают больше девушки, одетые в этот цвет.
Девушки, которые умеют шутить возбуждают мужчин. Главное, что это был не жесткий черный юмор.
Можно начать игнорировать своего избранника. Когда девушка не зациклена - это захватывает и заводит.
Не всем нравятся большая грудь. Большинство представителей сильного пола обращают внимание не на размер бюста, а на форму и упругость.
Мужчинам нравится, когда желание интима спутница проявляет еще задолго до полового акта. Для этого в течение дня спровоцируйте соответствующую переписку.
Смотрите также, какие прически не нравятся мужчинам.
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