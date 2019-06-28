До речі, цього тижня може завершитися судова тяганина з позовами проти кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя". У тому числі проти співголови партії Юрія Бойка. Чому це важливо дивіться у нашій довідці.

Верховний суд почне розгляд цієї передвиборчої справи в суботу, 29 червня. Це вже завершальний етап тривалих спроб зняти з парламентських виборів Юрія Бойка.

І рішення Верховного Суду матиме остаточне значення. У самій партії стверджують: за судовою тяганиною стоїть підконтрольний владі "Опозиційний блок".

Показово, що у всіх притензіях щодо кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя" сторону позивача представляв один адвокат, а всі позови написані, як під копірку.

У партії очікують на справедливе рішення Верховного Суду. І вказують судді попередніх інстанцій погодилися, що порушень у документах, діях і висловлюваннях кандидатів не було. Отже, можна спокійно брати участь у виборах.