"Опозиційна платформа - За життя" чекає на справедливе рішення Верховного суду у позові проти Юрія Бойка [ Редактировать ]
До речі, цього тижня може завершитися судова тяганина з позовами проти кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя". У тому числі проти співголови партії Юрія Бойка. Чому це важливо дивіться у нашій довідці.
Верховний суд почне розгляд цієї передвиборчої справи в суботу, 29 червня. Це вже завершальний етап тривалих спроб зняти з парламентських виборів Юрія Бойка.
І рішення Верховного Суду матиме остаточне значення. У самій партії стверджують: за судовою тяганиною стоїть підконтрольний владі "Опозиційний блок".
Показово, що у всіх притензіях щодо кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя" сторону позивача представляв один адвокат, а всі позови написані, як під копірку.
У партії очікують на справедливе рішення Верховного Суду. І вказують судді попередніх інстанцій погодилися, що порушень у документах, діях і висловлюваннях кандидатів не було. Отже, можна спокійно брати участь у виборах.
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