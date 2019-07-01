Кандидати-клони множаться. У сорока трьох мажоритарних округах уже зареєструвалися 66 однофамільців, які боротимуться за місця в парламенті.

Родичі чи просто тезки, але ця брудна технологія може викривити результати дострокових парламентських виборів-2019.

Однофамільці, або ж повні тезки не родичі, а конкуренти на парламентських перегонах. Люди, які відмовляються від своїх прізвищ і беруть імена кандидатів-політиків, щоб відтягти голоси їхніх виборців. Ця брудна технологія не нова ані для світової боротьби за парламентські місця, ані для української. Та на цих позачергових виборах кількість клонів уже б'є рекорди.

"Зараз є така хвиля швидкої популярності легкого результату, щоб вдешевити кампанію знайти той популярний тренд на якому можна заїхати на білому коню в парламент друга технологія не допустити іншого кандидата", - говорить Олександра Решмеділова, політичний експерт.

Таке політичне середньовіччя має одну мету, каже експерт.

"Це звична практика для відтягування голосів. Таким чином розмивається результат, людина виборець, особливо бабуся або забула окуляри, або не дізналась вчасно, або не було просвітницької роботи - все. Вона розгубилась побачила знайоме прізвище яке чула", - говорить Олександра Решмеділова, політичний експерт.

Центрвиборчком уже зареєстрував 66 кандидатів однофамільців. Віктор Баранський знайшов у списку трьох тезків.

"Мой округ 133 это Киевский район города Одессы занимает первое место по количеству кандидатов на место в парламенте", - говорить Віктор Баранський, депутат Одеської обласної ради, "Опозиційна платформа - За життя".

Та більшість технічних кандидатів-двійників це самовисуванці. Бо партії зазвичай не ризикують своєю репутацією. Однак не на 133 окрузі. Опоненти Віктора Баранського - кандидата від "Опозиційної платформи - За життя", каже політик, вкотре застосували цю технологію на парламентських виборах і висунули однофамільця, щоправда з іншим іменем - Віталій.

Стовідсоткових тезок виявити складніше тож охочі трохи заробити на перегонах готові змінити прізвища батьків і навіть імена, пояснюють експерти. Але довести факт підкупу важко. А покарати крадіїв голосів на законодавчому рівні неможливо.

"Банальна технологія краждіжки голосів, притягнути до відповідальності за такі дії неможливо", - говорить Олексій Кошель, генеральний директор Комітету виборців України.

Один зі шляхів - це змінити законодавство, кажуть у Комітеті виборців.

"Заборонити балотуватись особам які змінили за певний період часу до старту виборів це перший запобіжник проти тех кандидатів", - говорить Олексій Кошель, генеральний директор Комітету виборців України.

Однак парламентарії на цей заклик не відреагували. Тож виборцям доведеться бути пильними, щоб, голосуючи за одного, не побачити в парламенті зовсім незнайоме обличчя.