В понедельник, 1 июля, на заседании парламентского Комитета по иностранным делам представители "партии войны" решили окончательно уничтожить репутацию страны и разрушить диалог с Советом Европы еще больше. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя", Первый заместитель Главы украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина.

"Стремясь заблокировать мирный диалог на всех уровнях, на заседании Комитета по иностранным делам были приняты деструктивные решения – приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ до вынесения решения Венецианской комиссии в отношении полномочий четырех делегатов от РФ, отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, которое раннее было направлено в ПАСЕ для формирования делегации наблюдателей, рекомендовать Министерству иностранных дел не принимать кандидатуру нового Главы Офиса Совета Европы, а также рекомендовать спикеру Верховной Рады отказаться от участия в Конференции глав парламентов в рамках Ассамблеи", – сообщила парламентарий.

Юлия Лёвочкина отметила, что решение об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы нарушает правила процедуры ПАСЕ и может иметь серьезные последствия для следующего парламента. "Согласно п. 2 Положения Парламентской ассамблеи о наблюдении за выборами, неотъемлемым правом Ассамблеи является наблюдение за выборами в стране, которая находится под мониторинговой процедурой. Отсутствие сотрудничества Украины с Ассамблеей или отказ в принятии миссии Ассамблеи по наблюдению за выборами может привести к оспариванию полномочий соответствующей национальной делегации", – пояснила народный депутат.

Также Юлия Левочкина отметила, что аргумент со стороны отдельных парламентариев о том, что целью отзыва приглашения является не допустить делегатов от РФ, не выдерживает критики, так как делегация ПАСЕ уже сформирована и представителей РФ там нет.

"За последние пять лет всем стало очевидно, что "партия войны" не удосужилась сделать ни одного шага к миру, вместо этого приняла массу решений, идущих вразрез с национальными интересами украинского государства и граждан. Говоря о мире, они продолжают войну. Заявляя о демократии – ограничивают права и свободы граждан. Декларируя европейский курс и европейские устремления, разрушают перспективы сотрудничества Украины с европейскими институтами", – акцентировала она.

По ее словам, очевидно, что эти решения Комитета будут иметь самые разрушительные последствия как для взаимодействия с ПАСЕ, так и в целом для репутации Украины. "Призываю спикера Верховной Рады Андрея Парубия и министра иностранных дел Павла Климкина не предпринимать действий, которые нанесут еще больший вред имиджу Украину и которые усложнят работу следующего парламента. Откажитесь от намерений уничтожить сотрудничество Украины с Советом Европы. Последствия безответственных действий "партии войны" после выборов придется очень долго исправлять", – сказала оппозиционный политик.

"Оппозиционная платформа - За життя" остается приверженной всестороннему диалогу для политического урегулирования конфликта в Донбассе, укрепления безопасности и сотрудничества на всем Европейском континенте. После нашей победы на выборах мы добьемся восстановления полноценного сотрудничества Украины с Советом Европы, восстановим диалог с партнерами и обеспечим мир и единство в украинском обществе", – резюмировала Юлия Левочкина.